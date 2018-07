Kaks diivanit võivad üksteisest erineda nagu öö ja päev

Diivan võib olla miski, mille olemasolu peaaegu ei märkagi – ehk mõeldud vaid istumiseks. Kuid samal ajal võiks see siiski olla oluline osa sinu kodu interjöörist, mis ärataks tähelepanu, mõjuks pilkupüüdvalt ja stiilselt.

Mõistagi ei ole vähem tähtis ka pehmus ja mugavus, mis peaks olema iga diivani puhul põhilised märksõnad lisaks kaunile välimusele.

Clara diivan mõjub romantiliselt, klassikaliselt ja samal ajal ka elegantselt. Selle mõõdud lubavad istet pakkuda mitmele sõbrale või siis veeta mugavalt koos kallimaga üks õdus õhtupoolik. Loomulikult on diivani rüppe vahel mõnus pugeda ka täitsa üksi, näiteks koos aurava teetassi ja hea raamatuga.

Vali ise, kas sooviksid seljatoeks rohkelt pehmeid patju või eelistaksid vaid kahte poroloonisisuga selga toetavat sirget patja. Selle ISKU diivani kangas ulatub otse põrandani ja peidab diivanijalad, mis loob väärika mulje ja annab sisustusvalikutele head tooni. Sama võib öelda ka ümarate käetugede kohta – need kannavad endas pisut ajaloolist hõngu ja lisavad romantilist joont.

Kangaste valikus on vastupidavad materjalid ja värvivalik on lai, seega saad kasutada fantaasiat ja valida enda jaoks sobivaim. Mõtle läbi, mis läheb sinu maitsega ja kodu interjööriga hästi kokku. Kas pigem tumedad või heledad toonid?

Vaata lähemalt siit.