ISKU mõistlik kohvik – autentne Itaalia kohv just sulle!

Me armastame mööblit. Ilusat ja kvaliteetset, stiilset ja kauakestvat. Aga samamoodi armastame me ka tassikest kvaliteetkohvi. Hommikuti cappuccino, lõunasel ajal latte ja pärastlõunal espresso või americano. Sina otsustad!

Avasime oma esinduskaupluses väikese Itaalia kohvikunurga koos baristaga, kes pakub igale soovijale tasuta kvaliteetset, tõelist Itaalia kohvi. Sinu hoolde jääb mööbliga tutvumine, imelise kohvielamuse saamine ja meie mugavatel diivanitel-tugitoolidel istudes värskete sisekujundusajakirjade lugemine.

Puhka, naudi kohvi ja tunne naudingut mööbli valimisest!

PS! Magusasõpradele on kohvikus saada ka mõistlikku šokolaadi.

ISKU

ISKU – sündinud Soomes.

WEGA – sündinud Itaalias.

ISKU on Soome bränd, mis armastab põhjamaist disaini ja materjale. Kohvi osas usaldame aga itaallasi ja just seetõttu on meie kindel valik WEGA professionaalsed kohvimasinad. Wega masinatest tulev kohv on rikkalike maitsetega ja valmistatud sadu pisiasju silmas pidades. WEGA ambitsioon on pakkuda parimat Itaalia kohvi elamust.

Kui oled mööbliotsingul, siis tea, et ISKU pakub lisaks ilusale mööblile ja mõistlikele hindadele ka tasuta suurepärast kohvielamust. Salute!

PS! ISKU mõistlik kohvik on üldiselt avatud esmaspäevast reedeni 11–18 ja laupäeviti 11–16.

ISKU mööblisalong asub Tallinnas Pärnu mnt. 139f.

Avatud

E – R 10–19

L 11–17

P suletud

Ootame sind mööblile ja kohvile!