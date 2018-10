ISKU astub kõrvale klientidega mängivast hinnarallist

Juba aastaid on mööblimaailmas kehtinud üks kirjutamata kuldreegel – tavahinnad on kõvasti üle kauba tegeliku väärtuse ja kliente meelitatakse pidevate suurte allahindlustega. ISKU otsustas sellisest hindadega mängimise strateegiast loobuda ning langetab kõiki hindu püsivalt kuni 40%.

Kui kaupleja teeb 50–70-protsendilisi allahindlusi, siis on toodete tavahinnad kõvasti üle kauba tegeliku väärtuse. Hindadega mängimine on paljudes valdkondades tavapärane, ka mööblitööstuses. Ühelt poolt kliendid ootavad allahindlusi ning see toimib ostmise ergutamiseks ja ostumotivatsiooni andmiseks tõhusalt, kuid tegelikult on see klientide suhtes ebaaus.

50–70-protsendilised allahindlused on ettevõttele võimalikud ainult siis, kui kauba väärtus on tavahindadest oluliselt madalam. See aga omakorda tähendab, et hindadega mängitakse – tavaperioodil hoitakse need üle kauba väärtuse ja sooduskampaaniate ajal langetatakse sedavõrd, et tekib vastupandamatult ahvatlev ostusoov.

Inimene tahab igas valdkonnas maksta õiglast hinda. Ülepaisutatud hinnad on manipuleerivad, olgu selleks siis auto, restoran, laste mänguasjad või mööbel. Mida kõrgemaks tõuseb elatustase, seda enam hakkavad inimesed jälgima kaupade hindu, ettevõtete hinnapoliitikat ja turundusstrateegiat.

Suured allahindlused tekitavad segadust

Kliendi poole pealt on see väsitav ja ebausaldusväärne, sest kauba tegelik väärtus on segane ning täna tavahinnaga soetatud toode võib homme olla 50% soodsam. Iga inimene tunneks end sel puhul petetud ja kurvana. Lisaks piiravad sellised suured sooduskampaaniad ja hindadega mängimised inimeste võimalust soetada mööblit hea hinnaga igal ajal, eeldades, et igaüks soovib siiski mõistlikke hindu, mitte tavahinda välja käies rohkelt peale maksta.

Hooajaliste suurte sooduskampaaniate asemel otsustas ISKU langetada hindu püsivalt. Seega on kogu kaup püsivalt mõistlike hindadega ja kodu sisustamiseks ei pea enam järjekordset allahindlust ootama. Osta, millal ise soovid ja mida soovid, kogu kaup on püsivalt mõistliku hinnaga.

Pole enam paaripäevaseid osturallisid, kus inimene peab leidma aja poe külastamiseks ja on justkui sunnitud ostu sooritama, soovides kindlasti kehtivat soodushinda. Tavapäraste 50–70-protsendiliste alede asemel muutuvad hinnad keskmiselt kuni 35% püsivalt soodsamaks ning lisaallahindlusi tehakse 5–10% ulatuses. Nii on kliendil kindlus, et ta saab eseme maksimaalselt õige hinnaga. Pole ülemaksmist, pole võltsilt kauba väärtuse tõstmist.

Hinnad on püsivalt mõistlikud

Püsivalt mõistlikud hinnad ja kampaaniarallist kõrvale astumine annab võimaluse soetada ISKUst kallimaid tooteid taskukohasemate hindadega, sisustades kodu põhjamaise kvaliteetmööbliga. Varem on ISKU olnud turu üks kallimatest mööblipoodidest, sest sortimendis on valdavalt põhjamaine kvaliteetmööbel, mis ei konkureeri ei kvaliteedi ega hinna poolest odavamate masstoodetega.

Väärtused on teised – kas sisustada kodu mööbliga, mis logiseb, ei pea vastu liigutamisele ja kolimisele ning millesarnast on leida ka poolte sõprade kodudest, või soetada diivan, voodi, söögilaud või kapp, millest õhkub kvaliteeti, mis on pisidetailideni hoolikalt valmistatud ning mis peab vastu lausa aastakümneid? Küsimus on lisaks väärtustele ka prioriteetides ja selles, et “Kas me oleme piisavalt rikkad, et osta odavaid asju?”.

Mõistlikud hinnad muudavad kvaliteetmööbli kättesaadavamaks

Püsivalt mõistlikud hinnad annavad suurepärase võimaluse soetada Skandinaavia kvaliteetmööblit oluliselt parema, taskukohasema hinnaga, sest tänu hindade alandamisele muutuvad just kallimad ja varem ehk kättesaamatumad tooted eriti mõistlikeks.

Näiteks kui varem võis 2000-eurone diivan olla rahakotile liiga kallis, siis pärast ISKU hinnastrateegia muudatust on see palju parema hinnaga. Tänu mõistlikele ehk tegelikele ja mitte ülepaisutatud hindadele muutuvad kallimad ja kvaliteetsemad tooted kättesaadavamaks igale kodu või kontori sisustajale.

Lisasoodustus teeb hinnad veel ilusamaks

Headele hindadele volüümi juurde andmiseks kehtib ka lisasoodustus – mida suurem ost, seda suurem lisaallahindluse protsent. Näiteks kui ostusumma ületab 700 eurot, on lisaallahindlust viis protsenti, üle 1200 euro ostmisel aga juba 10%.

Enam ei pea ootama järjekordset sooduskampaaniat, et vähegi taskukohase hinnaga mööblit saada. Tänu uuele müügistrateegiale on ISKU tooted nüüdsest alates kogu aeg mõistlike hindadega!