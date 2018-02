Hubase atmosfääri saad õige diivaniga

Diivan on praktiline mööbliese ja loob meie kodudesse õdusa atmosfääri. Lisaks on see mugav ja üks peamisi meelispaiku, millel niisama istuda või lesida, külalisi kostitada või koos perega kvaliteetaega nautida.

On tore, kui sinu kodu kaunistab omanäoline ja praktiline diivan, mis kestab pikki aastaid. Kas sinu kodu vajab värskendust ja otsid sobivat 3-kohalist diivanit? Monaco diivan on mõeldud inimesele, kes hindab mugavust ja vastupidavust. See ilus ISKU diivan on põhjamaise stiiliga ja mahutab istuma vähemalt kolm täiskasvanud inimest. Monaco diivanil veedetud aeg on meeldiv ja mis peamine, väga õdus.

Monaco diivanil on metallist jalad, mis loovad sellele stiili ja omapära. Saadaval on kahes erinevas värvitoonis kattematerjalid: klassikalised must ja valge. Need on universaalsed värvid ja sobituvad väga hästi kõikide toonidega.

Samas tootesarjas on saadaval ka väiksem 2-kohaline Monaco diivan. Paiguta 2-kohaline või 3-kohaline Monaco diivan elutuppa, söögituppa või kontorisse – need sobivad paljudesse suurematesse ja väiksematesse ruumidesse nii eraldiseisva sisustuselemendina kui ka terviklahendusena.

Vaata lisaks siit.

Foto: ISKU





Foto: ISKU





Foto: ISKU