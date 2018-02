Diivan võib olla lihtsalt tavaline ja nn “nähtamatu” mööbliese, mille ainus funktsioon on istumise võimaldamine. Aga diivan võib olla ka sisustuselement, mis paneb toa särama, mis püüab pilku ja muudab kogu interjööri huvitavaks.

Florence Dutti diivan on kahtlemata mööbliese, millega muutub iga kodu stiilseks. Diivanil ja diivanil võib olla suur erinevus. Florence Dutti diivan on romantiline, stiilne, kaunis ja elegantne. See on piisavalt suur istumiseks koos sõpradega või kallimaga jutustamiseks, samas ka kompaktselt väike, et üksi sel end hubaselt kerra keerata ja lemmikraamatut lugeda.

Pehmed seljatoed ja istumisosa muudavad diivanil olemise äärmiselt mugavaks. Kergelt väljapoole kaardus käetoed lisavad romantilist stiili. Peaaegu maani kangas peidab diivanijalad, loob suursuguse mulje ja teeb diivanist erilise eseme terves interjööris. Diivanipadjad on mõnusad lisaelemendid, mis sulanduvad kogu komplekti valatult.

ISKU Florence Dutti diivani kattetekstiilide valikus on mitu kangast, teiste seas populaarne taimemotiividega kangaseeria. Vaata pilte ja vali ise, milline on sinu stiil – kas õhuline ja lendav, tume ja maine või klassikaline valge. Kui armastad täiuslikkust ja läbimõeldud lahendust, siis vaata kindlasti ka samasse kangaseeriasse kuuluvaid Florence tugitoole.

Loe lähemalt siit.

Foto: ISKU





