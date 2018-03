Diivan peegeldab omaniku iseloomu. Mida räägib diivan sinust?

Foto: ISKU

Diivan on aegumatu mööbliese ja praktiline toode, mis on olemas kõikides meie kodudes. Kindlasti on tänapäeval ka paljud töökohad varustatud hea ja mugava diivaniga, et nii külalisi ja äripartnereid võõrustada kui ka endale mõnusat istumist lubada.