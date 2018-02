Armastad retrot? Vali koju stiilne, moodne ja retro-stiilis mööbel

Kui sa tunned oma kodus puudust kergest nostalgiahõngust, siis ei pea lahendust kaugelt otsima. Retro-seeria 2-kohaline diivan Diva on täpselt selleks mõeldud.

See on omanäoline, lihtne ja samas õdusat atmosfääri pakkuv diivan, mis aitab luua meeleolu ja toob sinu ellu mõtteselgust.

Pakkuda on 12 ilusat värvitooni, mille seast saad valida enda lemmiku. Sobita uus diivan interjööriga ja naudi igapäevaseid hetki. Retro-seeria diivanid ja diivanilauad on ainulaadsed ning isikupärased sisustuselemendid, mis sobivad paljudesse kodudesse. Oled sa noor või vana, elad üksinda või koos perega? Retro-diivan on igal juhul sobiv ja mugav istumisase.

ISKU 2-kohaline diivan on keskmise suurusega. Paiguta diivan pisikesse korterisse, suvilasse või elamusse – sellises suuruses diivan sobib väga hästi paljudesse ruumidesse. See on ajatu ja pakub notalgiat ning romantilisust.

Diva tooteseeriasse kuuluvad lisaks mugav lamamistool, diivanilauad, 2,5-kohaline diivan ja 3-kohaline diivan. Kombineerides enda koju Diva tootesarjast retrohõnguliselt kaunid sisustuselemendid, võid kindel olla, et oled teinud õige valiku.

Foto: ISKU





Foto: ISKU





Foto: ISKU





Foto: ISKU