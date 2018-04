USKUMATU! Tumba on uus moesõna mööblis

Tumbad, järid ning kott-toolid on iga läbimõeldud ning mugavust hindava kodu lahutamatud kaaslased. Tegemist on väga nutikate ning praktiliste abimeestega, mis annavad su kodule hubase aktsendi, pakkudes samal ajal lisapinda istumiseks, töötamiseks või hoiustamiseks!

Üks mõnus tumba päästab su hädast, kui külla tuleb suurem seltskond ning istekohti napib. Samuti on see suurepärane aksessuaar suvisele terrassile või koduaeda. Lisaks sellele on kvaliteetne tumba sulle sõbraks mitu aastat!

See ISKU suvekollektsiooni kuuluv tumba Little More on keskmisest kõvema sisuga, mis teeb sellest mugava pinna ka kirjutamiseks, joonistamiseks, lauamängude mängimiseks – kasuta nii, kuidas aga süda lustib! Samuti sobib pisut jäigem istumisalus neile, keda vaevavad seljahädad.

Suur ning mõnus tumba Little More on saadaval kolmes erinevas värvitoonis: musta, roosa ning türkiissinise niiskuskindla kattega.

Vaata lähemalt siit.