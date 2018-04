Üks mugav kott-tool on saanud juba väga paljudes kodudes asendamatuks kaaslaseks

Pole midagi mõnusamat, kui pärast väsitavat tööpäeva vajuda pehmesse asemesse televiisorist oma lemmiksaateid vaatama, ajakirju lugema või lemmikuga mängima. Üks õige kott-tool haarab oma embusse ka kõige suurema mehemüraka!

Suur ning mugav kott-tool Little More on saadaval paljudes erinevates toonides alates klassikalisest mustast ja valgest ning lõpetades säravate ning energiat andvate erksate värvidega. Ehk teisisõnu – tegemist ei ole mitte ainult praktilise esemega, vaid ka interjööri esteetilise naudingu loojaga.

Iseäranis armastatud mööbliese on kott-tool lastetoas, kuna teravate nurkade puudumine vähendab ka erinevate vigastuste tekkimise ohtu. Little More kott-toolil on olemas lisatasku, kus saab hoida kas mängasju, snäkke või muud parasjagu meelepärast. Kõigele on mõeldud!

ISKU rõõmsavärviline kott-tool Little More on veekindel, kuid ei ole soovitatav seda pikaks ajaks vihma kätte jätta. Katusealuse terrassi puhkenurka sobib aga üks mõnus pehme tool ideaalselt!

Vaata lähemalt siit.





ISKU