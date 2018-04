Turvaline valik pole kunagi nii stiilne olnud!

Milleks anda järele laua praktilisuse osas kauni välimuse tõttu, kui võimalik on saada mõlemat? Väike laud Pop pakub imeilusat sümbioosi kena disainiga mööbliesemest ja praktilisest lauast.

Laud Pop on stiililt üliminimalistlik ja moderne ning siluetilt kaunilt tahutud, mis kombineeritult mistahes stiilis mööbli või interjööriga jätab esindusliku ja kaasaegse mulje. Sel ISKU laual on mati viimistlusega alumiiniumjalad, mis annavad kauni lisanüansi laua põhjamaisesse välimusse.

Polüpropüleenist valmistatud lauaplaat on märkimisväärselt tugevam ja vastupidavam kui tavalisest plastikust või puidust plaat. Tegu on ideaalse abilauaga suvistel grillõhtutel, kuivõrd lauaplaat ei võta plekke lihtsasti külge ning seda saab ülimalt hõlpsasti puhastada.

Ära unusta, et suvemööbel on kauni kodu sisekujunduse pikendus. Kui pead lugu minimalismist, siis laud Pop on parim valik! Laud on saadaval valget värvi lauaplaadiga.

