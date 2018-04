Toole on puudu? Võta kokkupandav tool Aspen!

Suvi on aeg, mil kõik võõrustavad oma kaunites koduaedades lähedasi ja sõpru. Pahatihti kerkib meeleoluka sündmuse kohale murepilv, kuna pole piisavalt aiatoole, et kõik külalised mugavalt söögilaua ümber istuma panna. Sellisteks puhkudeks on hea idee varuda Aspen kokkupandavaid toole!

Aspen kokkupandav tool on kaasaegne, minimalistlik ja ilus. Tegu on kvaliteetselt valmistatud stabiilse tooliga, mida on võimalik vajadusel hõlpsasti kokku lappida ning kompaktselt seina äärde asetada või panipaigas ladustada. Aspen kokkupandav tool on asendamatu mööbliese suvistel aiapidudel või väiksemõõdulistel rõdudel.

ISKU Aspen kokkupandava tooli kaunist disaini täiustab mugav käepide istme all, millest on tooli ülimalt mugav tõsta, kui tool on kokku pandud. Tooli karkass on kergest alumiiniumist ning kangasosad valmistatud ilmastikukindlast tekstiilist.

Tooli raami värvus on valge. Istumis- ja seljaosa tekstiil on tumehall.

Vaata lähemalt siit.