Suvi toob meeleolukad koosviibimised õues. Valmistu varakult – vali õige laud!

Suvega seostuvad alati meeleolukad koosviibimised vabas õhus hea söögi ja seltskonnaga. Nende õhtute keskmes on söögilaud, mis toob seltskonna ühte kokku.

Terrassile või koduhoovi söögilaua valimisel peaks lähtuma siseruumide stiilist, et kodu sisekujundus ja suvemööbel moodustaksid kaunilt ühtse terviku. Kui sulle sümpatiseerib modernne disain, siis laud Laituri on ideaalne valik!

Laud Laituri on ülimalt minimalistliku stiiliga, jättes puhta ja kaasaegse ilme. Laud kuulub Laituri sarja toodete hulka, mis on valmistatud kvaliteetsest ilmastikukindlast plastikust (polüsüstreenist), mida nimetatakse artwoodiks.

Laua pealispinda kaunistab puitu imiteeriv puusüü muster. Artwood materjali on äärmiselt lihtne puhastada – piisab vaid niiske lapiga üle laua tõmbamisest. Laua pealispinna värvitooniks saad valida, kas valge või halli.

Laituri sarja tooted on kergel alumiiniumraamil, mis võimaldab lauda hõlpsasti vajadusel ümber paigutada. See ISKU laud on vastupidav ja stabiilne. Laia toetuspinnaga alumiiniumjalad ei lase lauale kergematki kõikumist sisse. Tegu on suurepärase söögilauaga ruumikale terrassile, rõdule või aeda.

Suur söögilaud on pererahva uhkuseks!

