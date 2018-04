Punutud aiamööblil on palju tugevusi

Milline võiks olla üks hea ja vastupidav mööbel, mis sobiks nii aeda kui ka terrassile? Usume, et tugevus, originaalsus ja ilus väljanägemine teevad punutud mööblist iga kodu ja aia kaunistuse.

Ja mõistagi aitab õigesti valitud suvemööbel kaasa mõnusale lõõgastumisele vabas õhus. Kuna punutud mööbel on kerge, siis saab vajadusel selle asukohta kähku muuta. Suvel võib seda ju vaja minna!

Muidugi ei ole keelatud punutud mööblit kasutada ka siseruumides. Vastupidi – see on viimasel ajal pigem sisustusmaailma trend, mille märksõnaks on looduslähedus, säästev kasutus ja orgaanilised materjalid. Võib-olla on just sinu elamises ruumid, kuhu sobiks ideaalselt punutud mööblikomplekt Lyon?

Lyon komplekt on tugev, kuna karkass on tehtud alumiiniumist, mis on kaetud pruunikas-halli punutisega, mööbli jalad on valmistatud tiigipuidust. Pehmendused on loodud hallist tekstiilist. Diivan on piisavalt ruumikas, et mahutada parajas suuruses seltskonda.

ISKU punutud komplekt Lyon koosneb ruumikast nurgadiivanist ja selle juurde ideaalselt sobivast väikesest diivanilauast, mis on kaetud klaasiga.

