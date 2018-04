Muuda oma ruumid mitmetasandiliseks

Ruumide visuaalne efektsus tuleneb ruumi mitmetasandilisusest – seda nii siseruumides kui ka väljas. Väiksemõõduline abilaud Airisto on hea moodus lisamaks erikõrgusi ja lisapinda verandale, hoovi, talveaeda või hoopis kasvuhoonesse

Airisto abilaud on kvaliteetselt meisterdatud lihtsa disainiga laud, mis pakub kahetasandilist toetuspinda. Nii lauapealne kui ka selle jalgade vaheline madal toetusplaat on stabiilsed ja tugevad, et vajadusel kanda ka raskeid taimi või omanäolisi sisustuselemente.

Lisaks on laual väike sahtel, milles mugavalt hoiustada aias või verandal tihti vajaminevait, näiteks väikesi aiakääre või töökindaid. Eriti kiftilt saad lisada verandale hubasust, kui asetad abilaua peale kauni lopsaka taime ning alumisele plaadile suure laterna või klaasanuma küünlaga.

ISKU Airisto ökoseeria tooted on valmistatud ümbertöödeldud tiikpuu puidust, mis on tugev ja kauakestev materjal. Toote originaalvärvus võib päikese käes pleekida hõbehalliks, kuid regulaarne hooldus ja õlitamine hoiavad puidu pruuni värvust.

Puit on elav materjal ning reageerib oma keskkonnale, seega on regulaarne hooldus ja õlitamine vajalikud, et hoida kasutajapugavust ning pikendada toote eluiga.

Vaata lähemalt siit.