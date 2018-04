Milline võiks olla üks kaunis ja tugev mööblikomplekt, mis sobiks nii aiamööbliks kui ka terrassile?

Kahtlemata on tugevus, omapära ja ilus väljanägemine omadused, mis teevad punutud mööblist iga kodu ja aia kaunistuse. Peale selle aitab mugav suvemööbel kaasa mõnusale ajaveetmisele vabas õhus.

Kuna punutud mööbel on kaalult üsna kerge, siis saab selle asukohta hõlpsasti muuta. Suvised ilmad on meil muutlikud, seega võib kiiret asukoha muutust tõesti tarvis minna!

Canyon on moodne ja samal ajal ka stiilne rotang-mööbli komplekt. Rotang ja näiteks bambus on kiiresti taastuvad loodusvarad ja seepärast on sedalaadi punutud mööbel tugev ning ühtlasi kergesti hooldatav. Tegemist on orgaanilise materjaliga ja seega väga pikaajaliselt see õue ei sobi. Meie suvi aga teadagi väga pikk ei olegi …

Mööbli konstruktsioon on vastupidav, sest karkass on valmistatud alumiiniumist. ISKU Canyon komplekt koosneb nurgadiivanist ning stiilsest kõrgest diivanilauast. Komplekt sobib nii toredale seltskonnale aja veetmiseks kui ka üksi pikutamiseks ja värskes õhus pilvede lugemiseks.

