Mida lähedasem on seltskond, seda ausamad on jututeemad!

Sumedate suveõhtute koosviimised lähedaste seas jäävad alati meelde positiivse ja intiimse õhustikuga. Väiksemas seltskonnas jagatakse siiraid emotsioone ja tugevdatakse häid sõprussidemeid. Söögilaud on koht, mille ümber seltskond koguneb õhtut veetma.

Suvemööbli hulka kuuluv söögilaud peab olema kvaliteetne ja pidama vastu pikki aastaid. Laud Laituri on hoolikalt disainitud ja minimalistliku stiiliga, jättes puhta ja kaasaegse ilme. Laud kuulub Laituri sarja toodete hulka, mis on valmistatud ilmastikukindlast plastikust (polüsüstreenist), mida nimetatakse artwoodiks.

Laua pealispinda kaunistab puitu imiteeriv puusüü muster. Artwood materjali on äärmiselt lihtne puhastada – piisab vaid niiske lapiga üle laua tõmbamisest. Laua pealispinna värvitooniks saad valida, kas valge või halli.

Laituri sarja tooted on kergel alumiiniumraamil, mis võimaldab lauda hõlpsasti vajadusel ümber paigutada. Laud Laituri on vastupidav ja stabiilne. Laia toetuspinnaga alumiiniumjalad ei lase lauale kergematki kõikumist sisse.

Tegu on kvaliteetsetest materjalidest valmistatud lauaga, mis kaunistab sinu rõdu või verandat mitmeid aastaid.

ISKU laud Laituri on suurepärane täiustus suurele rõdule või keskmise suurusega terrassile!

