Kas tead, miks on vaja aias graniitraskust?

ISKU

Pole tolku kaunist päikesevarjust, kui see stabiilselt püsti ei püsi ja vajub iga tuuleiiliga ümber. Selleks, et vältida ebavajalikku jahmerdamist on nutikas soetada päikesevarju jaoks spetsiaalselt mõeldud varjujalg ja varustada see graniitraskustega.