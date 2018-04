Imeliselt armas kott-tool väikelastele!

Me kõik oleme näinud kott-toole, mis on mõeldud eeskätt noorukitele ning täiskasvanutele: need on suured, mahukad ning mõnusad istumisasemed, kuhu pärast väsitavat töö- või koolipäeva vajuda televiisorist oma lemmiksaateid vaatama, raamatut lugema või lemmikuga mängima.

ISKU Little More kollektsioonis on aga saadaval oma kott-tool ka väikelastele!

Võib-olla mõtled, miks on väikesele lapsele vaja oma kott-tooli, kui suur pehme tool mahutab kõik, nii suured kui ka väikesed. Põhjus on aga väga lihtne: Little More kott-tool on disainitud sellisena, et see on ergonoomiliselt keha toetav. Väiksem keha nõuab aga teistmoodi toetuspunkte! Nii on lapsel igati mõnus joonistada, meisterdada ning mängida - ning võid olla kindel, et sinu laps on samal ajal hoitud!

Lastesõbralikkust toetab ka teravate nurkade puudumine, mis vähendab kõikvõimalike vigastuste tekkimise ohtu. Little More kott-toolil on olemas lisatasku, kus saab hoida kas mängasju, snäkke või muud parasjagu meelepärast. Kõigele on mõeldud!

Väike ning mugav kott-tool Little More on saadaval kahes erinevas värvitoonis: roosa ning türkiissinisena. Little More pehme tool on veekindel, kuid pikaks ajaks vihma kätte jätmine ei ole soovitatav.