24. veebruar on eelkõige just rahva pidu, seega Estonias toimuval presidendi vastuvõtul esitab Delfi TV ballikülalistele küsimusi, mille on välja pakkunud just Delfi lugejad.

Peaminister Jüri Ratase pihku sattus Eesti alkoholiseadusele vihjav küsimus, mida võib aga mitmeti mõista. Loe veel: Share Tweet