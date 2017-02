24. veebruar on eelkõige just rahva pidu, seega Estonias toimuval presidendi vastuvõtul on kohal ka Delfi TV reporter Sigrid Salutee, et esitada ballikülalistele küsimusi, mille on välja pakkunud Delfi lugejad.

Ebamugavate, ent asjakohaste küsimuste eest polnud pääsu ka riigikogu liikmetel Siret Kotkal ja Martin Repinskil, kes asusid närima Rail Balticu-kujulist pähklit. Loe veel: Share Tweet