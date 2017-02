VIDEO: Kui palju alkoholi on liiga palju? Viktor Vassiljevil on kõlav vastus

24. veebruar on eelkõige just rahva pidu, seega Estonias toimuval presidendi vastuvõtul on kohal ka Delfi TV reporter Sigrid Salutee, et esitada ballikülalistele küsimusi, mille on välja pakkunud Delfi lugejad.

Eesti alkoholipolitiika valguses sattus Viktor Vassiljevi kätte üks asjakohane, terav küsimus. Loe veel: Share Tweet