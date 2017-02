Presidendilt teenetemärgi pälvinud Martin Veinmann: suuri asju ei maksagi kohe saada, siis ei tunne pärast väikestest asjadest rõõmu

Presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi saanud näitleja ja pedagoog Martin Veinmann leiab, et inimesi peab tunnustama. Vahest piisab ka ema paist. Suuri tunnustusi ei maksagi aga kohe saada, sest siis ei tunne pärast väikestest asjadest rõõmu.

"Tunnustamine - muidugi. See algab ju kodust peale. Kui ema pai on juba olemas, siis on laps hoopis teist nägu. Ja kokkuvõtteks - eks me oleme oma riigi lapsed kõik," sõnas Veinmann. Suurem tähelepanu - nagu selleks on riikliku teenetemärgi saamine - annab aga jõudu juurde.

Mida soovib Veinmann Vabariigi aastapäevaks? "Ma soovin, et see pidu kestaks kauem kui nädalavahetus. Et need ilusad asjad, mida me üksteisele ütleme, et me oleks suutelised seda ka igapäevastes olukordades kuidagi teada andma," sõnas Veinmann.

Kuidas Veinmanni arvates elu läbi kino- ja teatrilava paremaks muuta, kuula lähemalt videost!