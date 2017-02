HELEN SILDNA KÕNE EESTILE: Kui hoiame kokku, suudame me teha ükskõik mida

Elades Eestis mõtlen ma alati sellele, et on suur eelis olla sündinud väiksesse, aga dünaamilisse, muutustele hästi vastupidavasse riiki. Eesti on meie kõigi jaoks kodu, aga on oluline mõelda ka selle, et Eesti pole üksik saar ja me pole ainsad siin planeedil. Ja selleks peame me nägema esmajoones koostööd, mitte konkurentsi, ütleb kontserdikorraldaja Helen Sildna.