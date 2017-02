EV99 VIDEO: 99-aastane Eduard 25-aastasele Mihklile: vanasti oli rohkem eestlust, nüüd rohkem juttu ja vähem tegusid

Delfi TV sümboolses aastapäevaintervjuus küsitles taasiseseisvunud Eestiga ühevanune Eesti Päevalehe ajakirjanik Mihkel Tamm 99-aastast Eduard Kuuskorit, 2. jaanuaril 1918. aastal sündinud Keila meest.

1940. aastal ajateenijana Raua tänava lahingus osalenud, hiljem vangilaagrisse saadetud Kuuskor tõdes intervjuus, et enne sõda oli rahvuslust ja eestlusest lugupidamist rohkem kui praegu.

"Praegu see nii suur ei ole. Praegu on juttu palju, aga tegusid on väga vähe," arvas ta. "Eesti jaoks on kõige õnnelikumat aastat kaunis raske öelda. Igal juhul oli see enne venelaste sissetulekut. Hoopis teine suhtumine oli inimestesse, töölistesse ja kõige sellega oli hoopis teistmoodi. Siis oli ka tööpuudus, aga igal juhul aidati töötuid, aga nüüd on see asi natuke kirjum."

Vaata intervjuust, kuidas meenutas Eduard Kuuskor "Eesti aega", mida arvab tänapäeva probleemidest, USA sõjaväelastest Eestimaal, Rail Balticust ja oma pikaealisuse saladusest!