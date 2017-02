EV99 SÕNAMÄNG: Multitalent Ivo Linna näitab taas oma mälumängija külge

Delfi TV tähistab vabariigi sünnipäeva Aliasest inspireeritud sõnamänguga, kus tuleb seletada ja ära arvata Eestiga seonduvaid sõnu, inimesi ja kohti.

Kolmandas ja viimases osas läksime kindla peale välja ning kutsusime mängulaua taha Ivo Linna, kes pole mitte ainult muusikalegend, vaid ka tunnustatud mälumängija. Et meie sõnamäng on inspireeritud just Eesti kultuurist ja keelest, siis kutsusime Ivo niigi tugevaid eeliseid kindlustama keeleteadlase Ene Vainiku, kelle sulest on ilmunud ka raamat "Eesti tunded. Sõnaportreed", mis avab meie sõnavaras peituvaid salauksi.

Eelmistele osalistele - Kaur Kender ja Tanja ning Linnar Priimägi ja Kadri Kõusaar - on ülesanne osutunud parajaks väljakutseks.

Vaata videost, kas mälumängija ja keelespetsialist saavad paremini hakkama.