DELFI VIDEO: Teenetemärgi saanud ettevõtja Anti Puusepp: Eesti vajab rohkem oma kaubamärke, mitte ainult allhanget

Presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi saanud ettevõtja Anti Puusepa sõnul baseerub tema ettevõtte võimekus maksta kõrget palka sellel, et Palmse Mehaanikakoda on suutnud Euroopa turul oma kaubamärgiga läbi lüüa.

"Ma arvan, et häid juhte on erinevaid, eks igaühel on oma käekiri. Ma olen alati rõhutanud seda, et mina ei ole juht, ma olen eelkõige insener. Ma olen õppinud inseneriks," selgitas presidendilt teenetemärgi saanud Palmse Mehaanikakoja omanik Anti Puusepp.

"Firma juhtimist olen omal käel natuke harjutanud ja õppinud, aga ega ma tegelikult ei pea ennast heaks juhiks. See baseerub rohkem inseneritööle ja õnnele ka muidugi. Kollektiivi valikuga on õnne olnud," märkis Puusepp.

Ettevõtja lisas, et ta annab endale aru, et igas valdkonnas ei saaks niimoodi palka maksta, nagu tema ettevõte maksab. "See ikkagi baseerub tegelikult sellele, et me oleme suutnud Euroopa turul oma kaubamärgiga läbi lüüa," tõdes Puusepp.

"Ma arvan, et Eesti vajakski rohkem oma kaubamärke, mitte ainult allhanget, vaid tuleb teha ka lõpptoodet, mida müüa klientidele, et sedakaudu tuleks rohkem lisaväärtust," selgitas Puusepp.