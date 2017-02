DELFI VIDEO: Riigimeeste abikaasad: presidendi kõnest jäi eriti hinge vägivald, millest ei julgeta rääkida

Delfi reporter Anna Põld intervjueeris presidendi vastuvõtul ministrite ja saadikute abikaasasid ja uuris, mis jäi neile presidendi kõnest eriliselt kõlama, mis võiks olla Eestis paremini, kuidas sinna jõuda ja kuidas vabariigi aastapäeva tähistada.

Sõna said endise ministri Hanno Pevkuri abikaasa Helin Pevkur, kes tõi olulise teemana välja noorte kaasamise küsimuse, peaminister Jüri Ratase abikaasa Karin Ratas, kes rõhutas üksteise aitamise ja toetamise tähtsust, rahandusminister Sven Sesteri abikaasa Kairi Sester, keda sarnaselt kultuuriminister Indrek Saare abikaasale Ülle Lichtfeldtile liigutas enim perevägivalla teema. „Meie siin pidutseme, aga kuskil kodudes on midagi väga hirmsat toimumas. See ei mahu pähe,” märkis Sester.

Küsimustele vastas ka Kristen Michali kaaslane Evelin Oras, kes sõnas, et Eesti elu paremaks muutumiseks tuleb olla sõbralik ja ka riik peab olema sõbralik inimeste vastu, Martin Helme abikaasa Eeva Helme toonitas, et Eesti elu paremaks muutmine algab pihta kodust ehk tuleb oma lähedasi rohkem armastada, ning Ülle Lichtfeldt nentis, et tema saab Eesti elu paremaks muutmisele kaasa aidata läbi oma töö näitlejaametis, kuna teater on see, mis peegeldab ka valupunkte.

Mida teeksid ministrite kaasad aga siis, kui nad poleks parasjagu presidendi vastuvõtul? Millised on nende pere traditsioonid 24. veebruaril?