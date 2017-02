DELFI VIDEO: Presidendilt teenetemärgi saanud Taavi Rõivas: väga suur au on teenida Eesti riiki ja rahvast

Presidendilt Riigivapi II klassi ordeni saanud endine peaminister, riigikogu teine aseesimees Taavi Rõivas tunneb heameelt, et president tänas teda riigi nimel teenetemärgiga.

"Kõigepealt kõige olulisem on see, et on väga suur au teenida Eesti riiki ja Eesti rahvast. Loomulikult on hea meel, kui Eesti riigi nimel vabariigi president ütleb aitäh. Ja mul on väga hea meel näha, et on sedavõrd palju inimesi taaskord leitud, kellele aitäh öelda," ütles endine peaminister Delfile.

"Kindlasti on palju-palju rohkem meie seas neid inimesi, kes ka riiklikku autasu vääriksid, aga rõõm on näha, et on leitud väga erinevatest eluvaldkondades väga tublisid inimesi ja minumeelest selline tänamise traditsioon on väga ilus traditsioon," leidis Rõivas.

Milliseid väärtuseid peaks üks parlamendiliige Rõivase hinnangul kandma ja millist eeskuju andma, vaata videost!