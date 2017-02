DELFI VIDEO: Martin Helme: meil on erakonnas rollid ära jaotatud – osa läks tõrvikurongkäigule, osa vastuvõtule

Kui möödunud aastal Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) saadikud presidendi vastuvõtule ei läinud, siis täna olid seal kohal nii riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme kui ka saadik Jaak Madison. Helme rääkis, et neil on erakonnas rollid jaotatud: osa juhtivaid liikmeid läks tõrvikurongkäigule, osa pidulikule presidendi vastuvõtule.

Helme rääkis veel, et president Kersti Kaljulaiu kõnest osaga polnud ta nõus, kuid osaga teisalt täiesti üht meelt. Ühtlasi rõhutas Helme, et konservatiivina leiab ta, et presidendi roll Eestis on oluline. Samuti on ta väga rahul uue presidendiga. „Ta elab sellesse rolli sisse ja ta teeb seda ilma teatava pretensioonikuseta, mis on iseenesest sümpaatne,” sõnas Helme.

„Üle kümne aasta kuulsin ma presidendi kõnet vabariigi aastapäeval, mis ei olnud täiesti uhhuu, vaid mis rääkis Eesti elu asjadest Eesti inimestele,” kiitis Helme. Ta tõstis esile, et väga oluline suunanäitaja Eesti ühiskondlikus debatis on see, et Kaljulaid rääkis eesti keele rollist ning pani sel teemal mõtlema ja vaidlema.