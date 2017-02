Peapiiskop Urmas Viilma: Eesti lipp ei ole tuulelipp!

Iseseisvuspäeva varahommikul Kuberneri aias riigilipu heiskamisel peetud sõnavõtus kõneles peapiiskop Urmas Viilma Eesti rahvus- ja riigilipu tähendusest, eristades Pika Hermanni tornis lehvivat trikoloori Tallinna teiste tornide tippudesse paigutatud tuulelippudest.

“Eesti sinimustvalge trikoloor ei ole tuulelipp! Selle lipu lehvimine igas suunas ja heiskamine iga ilmaga sümboliseerib meie riigi ja rahva sõltumatust ning märgib vabadust otsustada oma oleviku ja tuleviku üle ise,” sõnas peapiiskop Viilma.

Viidates Eesti geopoliitilisele asukohale ning meie maad ja rahvast mõjutanud sündmustele ajaloos ning võimalikele ohtudele tänapäeval ütles Urmas Viilma: “Eesti riigi iseseisvus ei tohi lõpuni olla mõjutatud ei ida- ega lääne-, põhja- ega lõunatuultest. Õppides minevikust, ei saa me riigi ega rahvana vabadusega mängides käituda tuulelipuna.”

Sõnavõtu lõpus õnnistas peapiiskop heisatud lippu, Eesti riiki, tema juhte ja rahvast öeldes: “Selleks, et säilitada oma riigi iseseisvus, rahva kestvus, sealhulgas kõigi südametunnistuse vabadus, lehvigu see lipp Looja õnnistusel Eesti sinitaeva all aegade lõpuni!”

Alates sinimustvalge lipu taas heiskamisest Pika Hermanni torni tippu 24. veebruaril 1989. aastal, on varahommikuse liputseremoonia juurde kuulunud traditsiooniliselt parlamendi spiikri kõne, peapiiskopi lühike sõnavõtt Eesti hümni ning laulude “Lipulaul” ja Hoia, Jumal, Eestit!” laulumine.