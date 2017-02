OTSEBLOGI: Eesti tähistab sünnipäeva – Pika Hermanni torni kerkis sinimustvalge, paraadist võttis osa üle tuhande sõjaväelase

Eesti Vabariik 99

Presidendipaar saabus Estonia kontserdimajja. Paari rõivad on ajendatud setu rahvarõivastest, kuna president on setu juurtega.

President Kersti Kaljulaid suundub Estonia kontserdisaali - ta möödus politseiautode sireenide saatel parasjagu Delfi ja Eesti Päevalehe toimetusest Narva maanteel. Kohe on kohal!

Veel killuke sellest, kuidas ETV rahvas tööd teeb: Estonia kontserdimajale lähenetakse suisa drooniga.

Kolleegid ETV-st tegutsevad usinalt teleülekande bussis ja paistab, et on päeva teiseks pooleks valmis. Jõudu!

Kopterid ootasid oma järjekorda Teletorni juures, kus neid pöörati üht- ja teistpidi, sätiti lendama reas ja omaette. Fotograaf nentis, et kopterid lendasid ilusti, madalalt.https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=191314

Samal ajal, khm, tulid kohale ka kohalikud tüübid, kel kaelas kena Eesti kirjadega sall ja taskus viinapudel. Oeh.https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=191312

Paraadi tuli vaatama ka umbes 40 erariides USA sõjaväelast, kes olid aga jube õhukeselt riides: enamikel jalas tossud, käed paljad ja seljas üksnes dressipluus. Huh, keegi andke neile kasukas! "Nagu suvepäevale kohaselt," kommenteerisid ka politseinikud kohapeal. Sõjaväelased käsid kioskist hot-dog'e hankimas ja sooja saamas. Loodame, et keegi neist haigeks ei jää!https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=191310

Nüüd tuiskab lund küll juba horisontaalselt, kuid paraadi ajal oli kena päikesepaisteline ilm, mida olid nautima tulnud ka pommikoerad. Teisalt, hoolimata sellest, et koertel on korralik karvkate, paistis, et neilgi oli vahepeal päris külm ja nad suisa lõdisesid.

Paraadil olid kohal ka USA snaiperid. Säärased karvased tegelased. Huvitav, kas nad ronisid ka kusagile katusele?

USA tankistid paistsid täna paraadil silma selle poolest, et olid näost rohelised.https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=191306

Üle Vabaduse väljaku lendasid Saksa õhuväe hävitajad Eurofighter ja Hollandi õhuväe hävitajad F-16.

Ja kopterid jõudsid kohale - paraadialalt lendas teemantformatsioonis üle neli Eesti õhuväe kopterit R-44 Robinson ning politsei- ja piirivalveameti lennusalga helikopter AgustaWestland AW139.

Kaitseväe kopterid valmistuvad paraadilt ülelennuks.

Rahvas plaksutas ja elas kaasa, kui kõlas esimest korda: "Tervist, proua president!"

Saabus kaitseväe juhataja kindral Riho Terras, kes tervitab paraadil osalejaid.

Hea ajastus! Paraadi saabus tervitama ka päike.

Üksused rivistuvad vabaduse väljakule.

Juba tund aega enne paraadi algust on rahvas platsis.

Vabaduse väljakul liiguvad paraadi eel tulnukamoega tegelased.https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=191288

Täna kell 9 toimunud pärgade asetamisel Vabadussõja võidusamba jalamile osales ka Eesti president Kersti Kaljulaid. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=191284

Täna kell 9 toimus pärgade asetamine Vabadussõja võidusamba jalamile. https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=191282

Vabariigi aastapäeva puhul heisati vabariigi lipp pidulikult ka Narvas. https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=191280

Sünnipäev algas! Pika Hermanni torni kerkis sinimustvalge! https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=191276

President Kersti Kaljulaid külastas vabariigi aastapäevale pühendatud jumalateenistust https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=191286