Nestor: ehk on jäänud veel ainult üks aasta, kus võime olla riigina sellised ülemeelikud ninatargad

Pikk Hermann Foto: Andres Putting

"Meie armas Eesti Vabariik on saanud aasta vanemaks ja suur juubel pole enam kaugel. Ehk olete teiegi mõelnud, et eriti need meist lääne suunda jäävad riigid said saja-aastaseks ju sajandeid tagasi. Nende rahvastega suheldes oleme ausalt öelnud, et Eesti on alles noor riik. Pole veel saja-aastanegi. Nii et kallid kaasmaalased, ehk on jäänud veel ainult üks aasta, kus võime olla riigina sellised ülemeelikud ninatargad," tõdes riigikogu esimees Eiki Nestor tänasel pidulikul lipuheiskamise tseremoonial Toompeal.