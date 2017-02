FOTOD: Presidendi kõne saladus: ta luges kõne maha teleprompterist

Kaks teleprompteri ekraani on kõnet pidama minevast Kaljulaidist vasakul ja paremal Foto: Ilmar Saabas

President Kersti Kaljulaidi kõne 24. veebruaril Estonia teatris oli erakordne selle poolest, et esmakordselt kasutas Eesti president kõne pidamisel kallist seadet nimega teleprompter. Selle seade abil projitseeritakse kõne tekst talle ette klaasist ekraanile, mida publik ei pruugi üldse märgata, kui seda piisavalt hästi varjata. See aitab pidada kõnet publikule otse silma vaadates, nagu tuleks see otse südamest.