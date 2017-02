DELFI FOTOD: Kaitseväe pidu, politsei suur tööpäev: pumppüssiga politseinik oli valmis võimalikku ohtlikku rünnakut ära hoidma

Täna Vabaduse väljakul toimunud paraad oli suuresti kaitseväe pidu, samas kui politseinikele oli tegemist pingsa tööpäevaga. Vormis politseinikke oli kohal sadakond, kusjuures võimalikule terrorirünnakule oli valmis reageerima ka pumppüssiga politseinik.

Paraadi jäädvustanud Delfi fotograaf märkis, et Vabaduse väljakul tagas täna korda ligi sada vormis politseinikku, peale nende ka erariides politseinikud. Kaitsevägi marssis, tankid sõitsid ja rahvas nautis võimsat vaatepilti. Siin lugu aga sellest, mis politsei töö osas silma jäi.

Foto: Andres Putting

Kell 9.20 olid korravalvurid rivistatud Vabaduse väljakule, kus neid tervitas president Kersti Kaljulaid. Juba siis said nad ülesanded kätte ja asusid territooriumi ehk politseinike keeles perimeetrit katma.

Foto: Andres Putting

Kell 10 suleti Vabaduse väljak ja platsi nuuskisid üle pommigruppi pommikoerad ja ka üks salapärane masin, millest me pilti pahalaste pahameeleks ei avalda.

Foto: Andres Putting

Politseinike ülesanne oli nii välis- kui ka siseperimeeter valve alla võtta. See toimus kõik väga sujuvalt ja suuri vahejuhtumeid fotograaf oma paaritunnise viibimise ajal ei märganud.

Silma jäi aga hotelli Palace juures üks pika püssiga politseinik. „Ka meie politsei õpib kiirelt maailmas (Nizza, Berliin) toimuvast – selle politseiniku ülesanne oli vajadusel tõkestada (tegelikult siis tulistada) rahvast autoga rammida püüdvaid masinaid neid liikumisvõimetuks muutes,” märkis fotograaf.

Foto: Andres Putting

See tähendab, et kui terrorist oleks tahtnud autoga rahvast rünnata, siis oleks mainitud politseinik pumbaga, mille torus kuul, masina peatama pidanud. “Õnneks täna selleks vajadust ei tekkinud, aga hea ju teada, et igale vahejuhtumile on mõeldud,” nentis fotograaf.

Päris vahejuhtumiteta paraad ei möödunud. Patrullile jäi silma üks kurttumm ja veidi ebaadekvaatne kurttumm, kellel politseinik palus koju minna. Siiski lõpes mehe teekond politseibussis. Muidu aga tundus kõik väga korraliku kontrolli all olevat.