VIDEO | Tähista vabadust sinimustvalge toorjuustukoogiga

SISUTURUNDUS RUS

Kodumaa sünnipäeval ei saa me sinise, musta ja valgeta – värvideta, mis on eestlaste rahvusliku ärkamise sümboliks ning meie kõigi ühendajaks. Seetõttu sobib ka see sinimustvalge toorjuustukook vabariigi aastapäeva lauale nagu valatult.