VIDEO | Valgetähe medali pälvinud bussijuht Toomas Aguraiuja: kas teate, kui suur rõõm on see, kui teid pannakse tähele, märgatakse?

Valgetähe medali pälvinud pika staažiga bussijuht Toomas Aguraiuja möönis, et tema jaoks tähendab säärane tunnustus väga palju. "Teinekord ei pane inimesed tähelegi, kes seal roolis istub, peaasi, et sõiduk oleks läikiv ja puhas, aga läbi minu tunnustatakse kõiki bussijuhte, kelle töö ei ole teps mitte kerge," sõnas Aguraiuja pärast teenetemärgi kättesaamist.

Aguraiuja töötab bussijuhina 1969. aasta jaanuarist ja on oma ametile truu tänaseni. Ta nendib, et bussijuhi töö ei ole lihtne. "Aga see pole ka nii raske, et nüüd kindad hoopiski nurka viskaks," ütles Aguraiuja, "on olnud tõuse ja mõõnasid, aga see kõik on mind toonud täna siia saali."

Aguraiuja sõnutsi tunnustaks tema võimalusel veel rohkem lihtsaid tööinimesi. "Olgugi, et nad teevad rutiinset tööd, aga see näitab, et nad armastavad enese tööd, et seda aastate vältel hoiavad," ütles teenetemärgi saanud bussijuht. "Kas teate, kui suur rõõm on see, et sind pannakse tähele?"

Nagu teisedki tänased teenetemärkide saajad, tõi ka Aguraiuja oluliseima asjana Eestis välja vabaduse. "Me võime kritiseerida ja taga rääkida," selgitas Aguraiuja. "Meil on piirid lahti - kui raha on, siis lenda ja mine," tõi ta teise aspektina välja. "Noored saavad minna ja õppida välismaal, laiendada silmaringi. Aga tulge ikka tagasi, oma tuba on kõige parem!" rõhutas ta.