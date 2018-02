VIDEO | Teenetemärgi saanud Luukas Kristjan Ilves: Eesti on iga aastaga aina vägevam ja kihvtim riik!

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja Luukas Kristjan Ilves oli üks nendest, kes pälvis presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Luukas möönis, et see on tunnustus kõikidele, kes on Eestis teinud digiriigi.

"Neid inimesi, kes on aastakümneid ehitanud Eesti digiriiki, on kümneid ja ka minul on olnud õnn ning au olla osa sellest seltskonnast, eeskätt siis viies Eesti digiriigina Euroopasse ja maailmakaardile. See tunnustus on tegelikult kõikidele, kes on teinud Eestist digiriigi," sõnas Ilves Delfile.

Küsimusele, mis Ilvesele, kes viimased neli aastat on elanud välismaal, Eesti juures enim meeldib, vastab ta, et raske on valida pelgalt ühte asja. "Iga kord, kui ma Eestisse naasen, siis see on jälle aina kihvtim ja vägevam, aga kui pean tõesti ühe asja valima, siis ütlen, et inimesed," lausus Ilves.

Mis aga võiks Eestis olla teisiti? "Talvel tunnen puudust päikesest. Või siis võiks olla paar täiendavat lennuühendust soojemate maadega," lisas ta naerdes.