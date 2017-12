VIDEO | Soome kingib Eestile juubeliaastaks oma tantsukampaania

Soome kingib populaarse kampaania Koko Suomi Tanssii kontseptsiooni tervikuna Eestile. Kui Soome enda tantsukampaania saab aastavahetusel ametliku lõpu, jätkab see sujuvalt oma elu teisel pool Soome lahte järgmisel aastal saja-aastaseks saavas Eestis nimega Eesti Tantsib, kirjutab ajaleht Helsingin Sanomat.

Teatepulka vahetatakse eile avaldatud tantsuväljakutsevideoga. Novembris Tallinnas filmitud videos tantsivad Soome Instituudi, Soome saatkonna ja Viru hotelli töötajad.

Kampaania Koko Suomi Tanssii oli üks suuremaid Soome 100 juubeliaasta kampaaniaid. Tore on see, et see ei jäänud vaid paberile, vaid innustas soomlasi tõesti tantsima, rääkis kampaania projektijuht Riitta Aittokallio.

Internetis avaldati juba aasta alguses kuue erineva tantsu – šõutantsu, rahvatantsu, moderntantsu, tänavatantsu, balleti ja improvisatsiooni – videod ja õpetusvideod. Inimestele heideti väljakutse: õppige tantsud selgeks, tehke neist video ja avaldage see internetis.

Loe veel

Tantsuvideoid saadeti aasta jooksul 2000. Tantsuõpetajaid osales kampaanias 87 ja neilt võis ka osta tantsutunde. Kampaaniaga seotud tantsuüritustest võttis üle kogu Soome osa üle 70 000 inimese.

Kokku jõudis väljakutse enam kui 2,3 miljoni soomlaseni.

Kampaania Koko Suomi Tanssii õnnestus nii suurepäraselt, et Soome Tantsu Teavituskeskuses hakati mõtlema, kuidas selline asi stiilselt lõpetada.

Mõeldi välja, et ei lõpetatagi, vaid kampaania võiks jätkata oma elu Eestis.

„Mõtlesime, et Eestis tähistatakse ju järgmisel aastal oma 100 aasta juubelit. Heitsime väljakutse Eesti Tantsuagentuuri juhile Raido Bergsteinile ja ta innustus kohe,” ütles Aittokallio.

Nüüd on Eesti koreograafid kokku pannud viis erinevat tantsu.

Ametlikult algab Eesti tantsuaasta vana-aastaõhtul Tallinnas Vabaduse väljakul traditsioonilise uue aasta vastuvõtmisega, kus sada last tantsib ühe väljakutse tantsu.