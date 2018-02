VIDEO | Millised emotsioonid teenetemärkide saajatel Narvaga seostuvad?

Neil hetkeil annab president Kersti Kaljulaid Tartu Ülikooli Narva kolledžis üle riiklikud teenetemärgid. President tunnustab 166 inimest, kellest osa sõitis täna hommikul pealinnast rongiga Narva. Delfi uuris, millal näiteks riigikogu liige Mart Nutt või infoühiskonna arendaja Margus Arm viimati piirilinna külastasid.

Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvinud legendaarne spordireporter ja endine sportlane Are Eller ütles Delfile, et käis Narvas viimati möödunud suvel. "Narvaga seostub mulle väga palju - kui nooruses sporti tegin, siis olin Narva jõel treeninglaagris, kuude kaupa käisime Narva soojuselektrijaama kanalis aerutamas," meenutas Eller. "Täna on suurepärane ilm õnneks, reis Narva on omaette eksootika," lisas ta.

Küsimusele, mida Eller taolisest üritusest ootab või arvab, vastas mees, et kuna väisab sarnast üritust esimest korda, siis midagi oodata oleks keeruline.

Riigikogu liige Mart Nutt käis Narvas viimati eelmisel suvel. "Narvaga seostub mulle see, et tegemist on meie piirilinnaga. Lisaks olen käinud Narva kolledžis loenguid andmas," sõnas Nutt.

Siiski tõdes Nutt, et ei saa piirilinna liiga kauaks jääda, vaid peab juba pärastlõunal pealinna naasma. "Täna on päris palju tegemist, pean juba kella 14 paiku tagasi sõitma," ütles Nutt.

Nutt on ka varem riikliku teenetemärgi pälvinud - 2001. aastal pälvis Nutt V klassi teenetemärgi.

"Käisin kaks aastat tagasi. Kuna töötan haridus-ja teadusministeeriumis, siis Narvas on palju õppeasutusi, kus olen pidanud käima. Tänaselt päevalt ootan elamusi," lausus Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduse büroojuht Jaan Laidmets.