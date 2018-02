VIDEO | E-riik, ilusad linnad ja looduslähedus - Kaja Kallas uuris, mida arvavad Eestist meie Euroopa sõbrad

Euroopa Parlamendi saadik Kaja Kallas tegi saja-aastaseks saavale Eestile kingituseks video, milles uuris oma kolleegidelt, mida nad Eestist ja eestlastest arvavad.

"Eestlane on teatavasti väga huvitatud sellest, mida teised meist arvavad. Seega tegime Eestile sünnipäevatervituseks Euroopa Parlamendis sellise väikese uuringu," ütles Kallas Twitterisse postitatud video juures.

Kallase büroo ja väikeettevõtte koostöös valminud videos küsis Kallas oma kolleegidelt, mis tuleb neile pähe, kui nad kuulevad sõna "Eesti"?

Horvaatia saadiku Ivan Jakovcici sõnul on Eesti parim näide üleminekust. Rootslane Jasenko Selimovic lisas, et rootslased olid lausa kadedad, millega Balti riigid hakkama said.

"Te ei ole kinni vanades aegades, vaid alati valmis reformima," lisas samuti Rootsist pärit Fredrick Federley.

Värvikas belglane, Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu (ALDE) fraktsiooni juht Guy Verhofstadt leidis, et Eesti reformimeelsus on teistele riikidele eeskujuks. "Eriti, kui me räägime kaasaegsete tehnoloogiate ja interneti kasutamisest."

Põhjanaabrite saadik Miapetra Kumpula-Natri märkis, et eestlased on digiasjades maailmaskuulsad. Taanlane Morten Helveg Petersen tõstis esile e-residentsuse.

"Olla nii kaugele arenenud, on midagi sellist, kuhu ka Austria võiks jõuda," tunnustas Austria saadik Angelika Mlinar.

"Mu poeg kolis nüüd oma äri e-residendina Eestisse. Seega, hästi tehtud, Eesti!" sõnas Catherine Bearder Suurbritanniast.

Eesti kudumismustrid, kaunis loodus, ilusad linnad ja muusika

Saksamaa saadikule Julia Redale meenusid esimeste Eestiga seonduvate asjadena labakindad. "Mulle meeldib väga kududa ja Eesti kudumismustrid."

Sarnaselt lätlastele meeldib ka leedukatele eestlaste üle nalja visata. Seda võimalust ei jätnud kasutamata ka Leedu saadik Petras Auštrevičius. "Meil on eestlaste kohta väga palju häid nalju. Eesti hädaabiteenuste moto on "aeg parandab"."

Tšehhi europarlamendi saadik Pavel Telička hindab meie toitu ja ajaloolisi linnu. "Tallinn on üks mu lemmiklinnu Euroopas."

Gesine Meissner Saksamaalt tõi esile metsa, inimesed ja keskkonna. "Ja ma armastan teie mett," lausus ta.

Poola saadik Michal Boni arvates, on eestlased fantastilised muusikud.