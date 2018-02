Soovid veel saata Eestit tutvustavasse EV100 sünnipäevakutsesse foto? Aega on pühapäeva õhtuni!

Selle nädalaga lõppeb võimalus osaleda EV100 ühises sünnipäevakutse projektis, millega kutsutakse kogu maailm meile juubeli puhul külla. Kutse jaoks kogutakse võimalikult paljude eestlaste naeratavaid portreepilte ning praeguseks on osalejaid juba üle kahe tuhande! Väikest valikut nendest, kes valisid end iseloomustavaks sõnas "rõõmupall" vaata galeriist!

Oma pildi saab saata veel kuni pühapäeva südaööni eraldi projekti jaoks ehitatud keskkonnas https.//ev100kutse.ee.

Projekti meeskond uuris sotsiaalmeedias, kuhu siis Eestimaale täpsemalt külalisi kutsuda tahetakse:

„Jägala juga. See on Eesti ilusaim paik."

„Kindlasti Kihnu saart ja sealset rikkalikku rahvakultuuri! Tori põrgut! Soomaad!"

„Veinipealinna Põltsamaad."

„Elan Pirital. Siin on seiklemist nii suvel kui talvel. Pirita terviserajale läheksime suusatama, jalutama või jooksma, Lillepi ringile rullima, Pirita jõele paadi või SUP'iga sõitma. Surfiklubist teeme pisikese tripi Aegnale ja tagasi."

„Teletornis meeldejäävad vaated nii linnale kui merele. Viimsi Vabaõhumuuseum koos laupäevase taluturuga. Lõunasöök Noa restoranis. Merivälja muulilt ilusad Tallinna vaated. Unustamatu päikeseloojang Pirita rannas..."

„Viljandi lossivaremeid."

„Kuremäe klooster, Toila Oru park, Valaste juga jm. Ida -Virumaal palju, mida näidata-vaadata."

„Kohtla-Nõmme Kaevandusmuuseum, Valaste juga, Aa küla suur kivirahn."

Projekti eestvedaja Gretel Heinmets sõnas, et on hea meel saada kinnitust sellele, mida me juba teame – Eestis on mida vaadata kogu riigis. „Lugedes vastuseid, mis meile saabusid, tuli soe tunne sisse," sõnas Heinmets.

„Me nägime, kuidas inimesed üle Eesti pakkusid välja toredaid külastuskohti enda või oma lähedaste kodude juures ning neid paiku, mis olid mõnel põhjusel eestimaalastele hinge pugenud. Enda jaokski oli avastamisrõõmu, sest mitte kõik pakutud paigad ei olnud esimesel hetkel tuttavad," jätkas ta.

Suur Eesti Vabariigi 100. aastapäeva sünnipäevakutse projekti pildikogumine lõppeb juba sel pühapäeval ning seal on teretulnud osalema kõik vahvad portreefotod - nii selfid, vana lemmikfoto, õnnestunud klõps tähtsal või argisel sündmusel kui ka stuudiofoto. Oluline on, et fotol oleks hea resolutsioon, ja et see oleks portree formaadis. Oma foto saab üles laadida portaali www.ev100kutse.ee.

Ideaalne on, kui fotol naeratav inimene vaataks kaamerasse ja tegemist oleks ikka portreefotoga. Inimesed on oodatud kaasama pildile Eesti rahvuselemente või tutvustama oma hobi ja lemmikloomi. Kui lastel ei ole autentimisvõimalust, võivad vanemad ka neid oma pildile kaasata.

Sünnipäevakutse hakkab kogu oma pikkuses maailma avalikkuse ees lahti rulluma 24. veebruaril 2018. aastal.