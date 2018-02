Minister Mailis Repsi tervitus Eesti Vabariigi sünnipäeva eel: Eesti iseseisvuse pandiks on haritud inimesed!

Minister Mailis Repsi tervitus Eesti Vabariigi 100. aastapäeva eel.

Delfi avaldab minister Repsi tervituse täies mahus:

Head õpilased, õpetajad, hariduselu suunajad,

Eesti iseseisvuse pandiks on meie haritud inimesed. Tugev haridus ja võimekas haritlaskond võimaldasid sada aastat tagasi kuulutada välja Eesti Vabariigi ning just tänu haridusele on meil võimalik täna suunata pilk järgmisele sajale aastale.

Eestikeelne ja Eesti-meelne haridus on olnud alati suunanäitajaks ja eeskujuks nii kodus kui ka laias maailmas. Kui Eesti Vabariik 24. veebruaril 1918 välja kuulutati, olid teadmised omariiklusest ja oskused riigijuhtimises algelised. Kuid hariduselu oli väga vilgas, sest esimene eestikeelne aabits anti välja juba 1641. aastal. Just haridus on olnud see, mis on aidanud jõuda eestlastel iseseisvuseni, seda taastada ja priiust põlistada.

Täna on Eesti Vabariik nii mitmeski valdkonnas teerajaja ja eestvedaja ning Eesti haridus on vaieldamatult üks maailma parimaid. Tipus püsimine on raske ning hariduses ei saa tõdeda „loobu, kuni veel oled tipus.“ Tipus on olla väga hea ning see kannustab meid edasi, pingutamaks ühiselt meie laste ja lastelaste tuleviku nimel, sest nemad viivad Eesti järgmise ümmarguse juubelini.

Aitäh Teile, head koolipered, et olete olnud valmis käima seda keerulist rada Eesti hariduse paremaks muutmiseks!

Aitäh, õpetajad, et olete võtnud enda südameasjaks meie laste harimise!

Aitäh, õppurid, et olete võtnud enda südameasjaks õppimise!

Elagu Eesti Vabariik!