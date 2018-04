Macron ning Baltimaade presidendid ja kultuuriministrid avavad Pariisis kunstinäituse

Visiidi avab esmaspäeval kell 13.00 Pariisi aja järgi kultuuriminister Indrek Saare, Prantsuse kultuuriministri Françoise Nysseni, Läti kultuuriministri Dace Melbārde ja Leedu kultuuriministri Liana Ruokytė-Jonssoniga kohtumine, millel arutatakse nelja riigi kultuurikoostööd. Seejärel kell 15.30 osaleb kultuuriminister näituse „Metsikud hinged. Sümbolism Baltimaade kunstis“ avamisel Orsay muuseumis. Näituse avavad kõrgetasemelise tseremooniaga Prantsuse president Emmanuel Macron, Eesti president Kersti Kaljulaid, Läti president Raimonds Vējonis ja Leedu president Dalia Grybauskaitė koos kõigi nelja riigi kultuuriministritega. Kultuuriministrit saadab visiidil kantsler Paavo Nõgene.

Erakordset mõõtu rahvusvaheline ühisnäitus, mis eksponeerib kolme Balti riigi sümbolistlikku kunsti 19. sajandi lõpust kuni 1930. aastateni, sünnib koostöös Läti rahvusliku kunstimuuseumi, Eesti kunstimuuseumi, Leedu kunstimuuseumi ja Leedu M. K. Čiurlionise nimelise rahvusliku kunstimuuseumiga. Näituse peakuraator on Rodolphe Rapetti ning see on Orsay muuseumis avatud 10. aprillist 15. juulini. Kumus saab väljapanekut näha 12. oktoobrist 2018 kuni 3. veebruarini 2019.

Teisipäeval jätkub kultuuriministri visiit Londonis. Kell 14.30 kohaliku aja järgi avab kultuuriminister Saar koos Läti ja Leedu kolleegidega Londoni Olympia konverentsikeskuses Londoni rahvusvahelise raamatumessi 2018. Messi aukülalised on Eesti, Läti ja Leedu. Kolme riigi ühine ekspositsioon ühel olulisemal kirjanduse kontaktüritusel on samuti seotud Balti riikide iseseisvuse sajanda aastapäeva tähistamisega.

Kell 18.00 osaleb kultuuriminister Londonis kirjandusauhindade International Excellence Awards üleandmistseremoonial. Traditsiooniliselt Londoni raamatumessi ajal toimuval tseremoonial jagatase tunnustust silmapaistva panuse eest kirjanduse edendamisel. Kirjandusauhinna nominentidega saab tutvuda siin. Eesti kirjandust esindavad messil kirjanikud Rein Raud, Maarja Kangro ja Andrei Ivanov eesotsas Mihkel Mutiga, kes on ka üks kolmest messi päevaautorist. Messi autoriprogrammi kureerib Briti Nõukogu koostöös Eesti kirjastuste liidu ja Eesti kirjanduse teabekeskusega.