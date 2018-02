Kasuta võimalust: Taxigo äpis üle 500 taksosõidu tasuta!

Kodumaisel Taxigo taksoäpil on kingitus EV100 tähistajatele. Erinevate taksofirmade juhid teevad juubelipäeval ca 500-1000 sõitu TASUTA!

„Ka meie tunneme meie riigi väärika tähtpäeva puhul uhkust ja rõõmu. Mõtlesime kaua, kuidas omalt poolt EV100sse panustada ja kuigi meil äpina ei ole ühtegi taksot, leppisime kokku juhtidega erinevatest taksofirmadest, et kamba peale pannakse välja 500- 1000 tasuta taksosõitu Tallinnas ja Tartus,“ rääkis Taxigo taksoäpi looja Eduard Dubrovski. Sõitude lõplik arv sõltub nii klientide huvist, kui ka sellest, kui palju juhte sel päeval välja tuleb.

Eduard Dubrovski sõnul osalevad tasuta sõitudes valdavalt eesti rahvusest juhid ja need taksojuhid, kes eesti keelt heal tasemel valdavad. „Keskmiselt teeb iga juht, kes sel pidupäeval välja tuleb, ühe tasuta sõidu EV juubeli auks.“

Tasuta sõitude pakkujate seas 24.veebruaril kell 9.00-22.00 on teiste hulgas: Bongo Takso, Vaba Takso, Reval Takso, Q Takso, Yes Takso, Raadiotakso, Sõbra Takso, Taxifeer, Välk Takso, Pärnu Takso, Saksa Business, Soodne Takso, Vatex Takso (Tartu), Taxigo erajuhid, jmt.

Otsi äpist „nulltariifiga“ autosid

Dubrovski sõnul tuleks Tallinna inimestel, kes soovivad osaleda tasuta sõitudes, laadida omale Taxigo taksoäpp ja siis püüda leida vabade taksode seast nulltariifiga autosid. „Plaanitud tasuta sõidud on umbes 10% meie pühapäevasest sõitude mahust, seepärast võib tasuta sõitude leidmisega minna veidi aega, kuid soovitame kindlasti neid otsida. Oleme juhtidega kokku leppinud, et tasuta sõitu arvestame ikka linna piires kuni 10 euro ulatuses, et keegi pahatahtlikult juhte ära kasutama ei hakkaks.“

Foto: Taxigo

Taxigo taksoäpp on suurima Eesti tegutseva taksode arvuga tellimiskeskkond, mis koondab endas ligi 50 taksofirmat ja sadu erajuhte. Kokku sõidab igapäevaselt Taxigo äpis 2500 taksot. 2017 aastal tehti Taxigo süsteemis Eestis üle 1,5 miljoni taksosõidu.

Taxigo taksoäppi saab alla laadida GooglePlay'st ja AppStoreist, mille lingi leiab Taxigo kodulehelt.