Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistakse üle Eesti väga erinevalt. Näiteks Viljandimaal Viljandi vallas Võistre külas Imavere-Viljandi maantee ääres on heinpallid eesti lipu värvides.

Põllu ääres on ligemale paarkümmend heinapalli, mis on Eesti lipu värvides. Autojuhtidele hakkavad need väga hästi silma.