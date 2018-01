FOTOD | Vaata EV100 sünnipäevakutseid, kus Eesti inimesed säravad uhkelt rahvariietes!

Eesti rahvarõivaste pärand on rikkalik ja inspireeriv ning oleme üks väheseid erilisi kohti maailmas, kus rahvarõivaste kandmine ja ka nende valmistamine on endiselt elav osa kultuurist.

Igal juhul on rahvarõivaid või nende ainelisi rõivaid kanda stiilne ja uhke. Võimalus on tagasihoidlikult kanda autentseid rahvarõivaid või julgelt kombineerida esemeid oma riietusse. Eks see ole ka põhjus, miks EV100 sünnipäevakutse portaali www.EV100kutse.ee on laekunud niivõrd palju rahvarõivastes või rahvusmotiivides pilte rõõmsatest eestimaalastest. Vaata saabunud fotosid galeriist!

Kuidas ja kus aga kanda rahvarõivaid, teavad brändi LAYK disainerid Liisi-Ly Viitkin ja Karolina Lehtma. LAYK on kodumaine rõivabränd, mis ammutab inspiratsiooni Eesti etnograafilistest rõivastest.

1. Laulu-ja tantsupeolised:

- Kindlasti on see sündmus, kus kanda võimalusel autentseid rahvarõivaid. Kui plaanid soetada päris oma rahvarõivaste komplekti, siis ära vali esimest, mis on rahvarõivaste raamatus või internetis, vaid süvene nende rikkalikku maailma näiteks Eesti Rahva Muuseumis.

- Aksessuaaridest: pole õige väide, et rahvariiete juurde ei sobi ehted. Naised kandsid klaasehelmekeesid, sõlgi ja hõbesõrmuseid. Nii pastlad kui mustad kingad on sobilikud jalanõud rahvarõivaste juurde.

- Võid ka võtta mõne üksiku eseme rahvarõivastest ja kombineerida seda kaasaegsete rõivastega. Näiteks kanna triibuseelikut lihtsa pluusiga või lisa kleidile/pükstele kirivöö.

2. Presidendi vastuvõtt. Pidulikud rahvariided on väga sobilik riietus, mida kanda. Tähele tasuks panna, millised erisused on abielunaiste ja millised vallaliste naiste riietustes.

3. Igapäevaselt. Soovitame vanavanemate ülerõivastesse süveneda (seal on väga lahedaid leide) ja lasta endale midagi rätsepal õmmelda. Oluline on kvaliteetseid kangaid kasutada - tihti on poes liiga fliisilaadsed kangad - need ei pea kaua vastu, venivad välja ja lähevad topiliseks.

4. Folgid ja muud muusikafestivalid. Ega vanad eestlased tegelikult igapäevaselt täisvormis rahvariietes ringi ei käinud. Enamjaolt kanti lihtsat linast särki/kleiti, mis vööga kokku tõmmati. Sama soovitaks ka festivalideks, sest need tähendavad tihti maas istumist ja muu festivalimeluga seostuvat ja kallid triibuseelikud pole ehk päris õige valik.

Suurel Eesti Vabariigi 100 aastapäeva sünnipäevakutse projektis on teretulnud osalema kõik vahvad portreefotod – nii selfid, vana lemmikfoto, õnnestunud klõps tähtsal või argisel sündmusel kui ka stuudiofoto. Oluline on, et fotol oleks hea resolutsioon, ja et see oleks portree formaadis. Oma foto saab üles laadida portaali www.ev100kutse.ee.

Ideaalne on, kui fotol naeratav inimene vaataks kaamerasse ja tegemist oleks ikka portreefotoga. Inimesed on oodatud kaasama pildile Eesti rahvuselemente või tutvustama oma hobi ja lemmikloomi. Kui lastel ei ole autentimisvõimalust, võivad vanemad ka neid oma pildile kaasata.

Sünnipäevakutse on kogu oma pikkuses maailma avalikkuse ees avatud 24. veebruaril 2018. aastal.

EV100 Sünnipäevakutse on Alfa-Omega Communications, gotoAndPlay, NOPE Creative ning EASi Turismiarenduskeskuse ühiskingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.