FOTOD | Tallinna bussijaam värvus sinimustvalgeks

Tallinna bussijaam sai täna öösel Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhuks sinimustvalge kujunduse.

„Tallinna bussijaam on üks Eesti olulisematest transpordisõlmedest ja väravatest, mille kaudu jõuavad ka paljud külalised Eestisse,“ ütles T grupp AS juhatuse liige Ingmar Roos. „Kujundasime selle Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul sinimustvalgeks, et igaüks saaks aru, kui suurele ja olulisele peole just jõuti. See on Tallinna bussijaama kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul.“

Pärastlõunal, kell 15 toimus bussijaamas ka sünnipäevakontsert, kus esines endistest bussijuhtidest koosnev ansambel Vikero.