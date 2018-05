FOTOD | Stockholmis tähistati Balti riikide sajandat aastapäeva

Tuhanded Stockholmi Skanseni vabaõuhmuuseumi külastajad said eile Balti päeva raames osa Eesti, Läti ja Leedu sajanda aastapäeva tähistamisest Rootsis.

Kohal viibisid välisministrid kõigist kolmest Balti riigist. Päeva avas Rootsi välisminister Margot Wallström andes Eestile, Lätile ja Leedule Rootsi valitsuse nimel juubelikingina üle 30 miljoni krooni suuruse sajandifondi. Fondi eesmärgiks on riikidevaheliste suhete jätkuv süvendamine.

"Balti päev on suurepärane näide Rootsi vähemusgruppide koostööst. Eestlased, lätlased, leedukad ja rannarootslased on säilitanud oma kultuuri, samal ajal, kui on integreerutud Rootsi ühiskonda. Samuti oleme toeks Rootsi saabuvatele kaasmaalastele," ütles tänavuse 2018 Balti päeva projektijuht Leelo Pukk.

"Mul on hea meel tähistada Eesti 100. sünnipäeva Rootsis rahvuskaaslaste ja sõprade keskel ning ma soovin tänada meie kogukonda selle eest, mida nad igapäevaselt teevad selleks, et hoida eesti keelt, eesti meelt ja eesti vaimu," ütles välisminister Sven Mikser oma pöördumises Balti päeva tähistamisel.