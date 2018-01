FOTOD: Saa tuttavaks, sellised on Eesti e-residendid!

Eesti alustas e-residentsuse programmiga kolm aasatat tagasi. Tänase seisuga on meil ligi 30 000 e-residenti 150st riigist üle kogu maailma. Nende poolt on loodud Eestis tuhandeid ettevõtteid, mis toovad Eestile majanduslikku kasu.

E-residente tuleb juurde

Viimasel ajal on e-residentide taotluste arv ületanud Eestis sündinud laste oma.

E-residentide järjest kasvav kogukond on suureks abiks Eesti kui uue ajastu digitaalse ühiskonna sõnumi levitamisel. Ka on e-residentsuse teema on toonud Eestile alates taasiseseisvumisest rohkelt positiivset rahvusvaheliselt kajastust ja võitnud Eestile rohkelt sõpru ja toetajaid üle maailma.

Kuid kes on need inimesed - e-residendid - kellest viimastel aastatel nii palju räägitakse? Mis on nende nimed ja millised nad välja näevad? Statistiliselt võime öelda, et 88% nendest on mehed ning enim e-kodanikke on vanuses 31-40. Kõige rohkem e-residente on Soomest, kuid firmasid asutavad Eestis kõige rohkem ukrainlastest Eesti fännid. Peamiseks põhjuseks e-residendiks hakkamisel nimetatakse asukohast sõltumatu äri tegemise soovi. Paljudes riikides on ettevõtlusega tegemine tehtud väga keerukaks, kuid Eesti ei ole üks neist.

EV100 sünnipäeva puhul luuakse eestimaalaste portreedest ühine online sünnipäevakutse, kus saavad kaasa lüüa ka e-residendid. Kutses osalemiseks peab saatma end foto läbi portaali ja seda tehes end autentima. Selleks toiminguks sobib hästi ka e-residendi kaart. Ligi 40 e-residenti on juba kasutanud võimalust lüüa kaasa EV100 projektis ja laadinud üles meie sünnipäevakutse fotopanka oma portree. Võrreldes eestlastega on e-residendid valinud rippmenüüst enda iseloomustamiseks tihedamini märksõnu 'võidukas' ja 'unistaja'.

