FOTOD | Peaminister Jüri Ratas heiskas lipu Tartu Veetorni tippu

Täna pärastlõunal toimus pidulik lipuheiskamine Tartu Veetorni tippu. Lisaks pidas tervituskõne peaminister Jüri Ratas.

Jakob Hurda monumendi juures toimuval üritusel esinesid sõnavõttudega Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas, Tartu linnapea Urmas Klaas ja Tartu Rotary Klubi president Rein Kinkar. Nimelt oli lipu heiskamine veetorni Rotary klubi kingitus Tartu linnale.

Veetorni katusele on paigaldatud lipumast, mille tipp ulatab 44 meetri kõrgusele maapinnast. Veetorni 32-meetrisele kõrgusele lisandub kahemeetrine, omal ajal õhutõrje kuulipildurile rajatud putka torni katusel ning sellel asetsev 10-meetrine lipumast.

Lippu valgustavad neli LED-tehnoloogial põhinevat võimsat, kuid säästlikku helgiheitjat, mille valguse värv on kavandatud just selliselt, et see Eesti lipu värvid kirkalt välja tooks.